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Анна Ризатдинова назвала причину развода с бывшим мужем Александром Онищенко

Анна Ризатдинова назвала причину развода с бывшим мужем Александром Онищенко
12:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Спортсменка призналась, общается ли с Александром Онищенко.

Анна Ризатдинова, которая покорила сердце Григория Чапкиса, в развлекательном шоу СЛАВА +, которое как известно еженедельно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, рассказала, общается ли она со своим экс-супругом, олигархом Александром Онищенко, который на данный момент не проживает в Украине.

Участница шоу "Танці з зірками 2019", откровенно рассказала о личной жизни с одиозным олигархом. По словам знаменитости, их отношения с бывшим мужем были настоящими и откровенными. Она была для него чем-то совершенным в его богатом и сложном мире. Известная гимнастка просто растворилась в Александре.

Также она утверждает, что Онищенко очень хорошо относился к ней.

"Я буду в последнего отрицать все эти слухи и разговоры, что я повелась на деньги. Это была однозначно любовь и итогом этой любви является наш сын Роман, который на данный момент стал главным мужчиной в моей жизни", – призналась Анна.

Знаменитость призналась, что просто захотела двигаться дальше, развивать спорт, мотивировать подрастающее поколение, а это очень сложно делать когда есть супруг, не въездным в Украину. Поэтому они с Александром поняли, что их пути расходятся.

СМИ: Николь Кидман много лет изменяет супругу

"Было взаимопонимание. Мне казалось, что я попала прямо в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди как говорили, так и будут говорит, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил меня на руках", – подчеркнула спортсменка.

Непосредственно гимнастка заметила, что Александр общается с сыном по Skype.

"Мы разошлись на хорошей ноте. Это очень странно звучит, но это действительно так. Мне больно, у меня до сих пор там рана, я прям ее чувствую в сердце... Я все равно за общение отца с сыном, в моем понимании он должен знать своего отца, так как родителей не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтоб сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца", – утверждает Ризатдинова.

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Отношения, Развод, Анна Ризатдинова, Александр Онищенко.
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