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Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками

Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками
14:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:26-летняя Майли Сайрус не стесняется говорить с поклонниками на личные темы.

Американская певица Майли Сайрус призналась, почему встречалась с девушками. По словам знаменитости, ей никогда не везло с парнями.

Недавно на своей странице в социальных сетях артистка провела онлайн-чат с новым бойфрендом Коди Симпсоном. В разговоре с австралийцем она сделала несколько откровенных признаний.

"Я всегда считала, что должна быть гомосексуальной, думая, что все парни – зло, – сказала Майли Сайрус и быстро добавила, – но это неправда. Есть и хорошие люди противоположного пола. В своей жизни я встретила одного такого, и он сейчас тут на связи онлайн". 

 
 
 
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Tat Queen / King @billyidol @perri.lister

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Тогда знаменитость прокомментировала свои отношения с девушками, которыми встречалась ранее. 

Но все-таки исполнительница намекнула на новый роман с Коди Симпсоном. Вероятно, что Сайрус счастлива после разрыва с прошлыми своими парнями.

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Также стало известно, что Майли и Коди могли закрутить роман еще четыре года назад. Отметим, что они впервые поцеловались в 2015-м году. Об этом сообщил сам Коди, но затем подправил свои слова. "Вероятнее, это было у тебя дома", – сказал он Майли.

Накануне этого разговора влюбленные сделали себе новые татуировки. На странице в соцсетях Сайрус появилось совместное фото с Симпсоном, где обе знаменитости демонстрируют свежие тату.

Известно, что певица набила себе пронзенное мечом сердце с надписью rock n roll heart на руке, а ее бойфренд – череп с косой на груди. Позже артистка также показала вторую татуировку – "92" на шее.

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Отношения, Майли Сайрус, Знаменитости, Певица, Артистка, Отношения с девушками.
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