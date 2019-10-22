Герцоги Кембриджские поделились личным видео из поездки в Пакистан

Новости шоу бизнеса:На странице в инстаграме герцоги Кембриджские показали короткий ролик с самыми яркими событиями во время их путешествия.

18 октября королевская чета, Кейт Миддлтон и принц Уильям, завершила свой самый опасный тур в Пакистане.

Международное турне Кейт и Уильяма проходило с 14 по 18 октября 2019 года. Из-за угрозы терактов в Пакистане супруги путешествовали в сопровождении 1000 сотрудников полиции, а также личных помощников и фотографа. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили мероприятия, на которых встретились с благотворителями, волонтерами, детьми, членами правительства и другими.

Что интересно, Кейт Миддлтон в туре несколько раз повторила образы принцессы Дианы, в которых мать Уильяма выходила на публику в Пакистане в 1996 году. Герцогиня Кембриджская также отдавала предпочтение пакистанским дизайнерам, примеряя наряды в восточном стиле.

На коротком видео показаны кадры со знакомства королевской четы с премьер-министром Пакистана, со встречи с жителями Гималаев, с визита в кинологический центр в Исламабаде и мечеть в Лахоре.

"Спасибо тебе, Пакистан", – лаконично говорится в подписи к видео.