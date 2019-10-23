Рианна показала новую коллекцию под песню Криса Брауна

Новости шоу бизнеса:Рианна разместила в Instagram и Twitter промо-ролик, в котором, лежа в ванне, рекламирует глянцевые блески, а на заднем фоне играет трек Криса Брауна Come Together.

Похоже, Рианне надоело строить из себя скромную девушку арабского шейха и захотелось немного подразнить фанатов. Иначе чем объяснить то, что певица представила новую коллекцию блесков для губ GlossyPosse под песню своего бывшего.

Поклонники певицы разделились на два лагеря, одни похвалили ее за то, что она смогла простить экс-бойфренда, другие же, напротив, возмутились, как она может заигрывать с мужчиной, который 10 лет назад чуть не убил ее.

Примечательно, что Крис Браун перепостил видео Рианны в свой Instagram и оставил смайлики с сердечками и руками, сложенными в молитве. Многие заметили, что еще в сентябре певец флиртовал с барбадосской дивой в комментариях социальных сетей, не скрывая своих чувств к ней.

Однако Крису Брауну даже думать не стоит о воссоединении с Рири.

Рианна с удовольствием принимает комплименты, но ей без разницы, будет это Крис Браун или любой другой парень. Она влюблена и смотрит только на Хассана, — заявил близкий друг певицы. Напомним, Рианна уже больше двух лет встречается с миллиардером Хассаном Джамилем и даже планирует подарить мужчине наследника.