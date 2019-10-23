Шарлиз Терон рассказала, что никогда не хотела выйти замуж

Новости шоу бизнеса:Актриса отметила, что важно быть честным с собой и окружающими — этому ее научила мама.

Актриса снялась для обложки Glamour и рассказала изданию о своей личной жизни.

Шарлиз Терон стала главной героиней нового выпуска американского журнала Glamour. В интервью она поделилась своими взглядами на семью. Оказалось, во главе угла у Терон вовсе не устройство личной жизни и тем более не замужество.

Моя мама всегда говорила: "Не соглашайся на что попало!". Не всегда она говорила мне приятные вещи, но когда она говорила что-то хорошее, я знала, что это правда, и могла ей верить, — сказала в интервью Шарлиз и вспомнила, что мама никогда не хвалила ее просто так.

По словам актрисы, она совершенно не стремится выйти замуж.

У меня уже долгое время не было отношений. И я никогда не хотела замуж. Для меня это не проблема, потому что в этом я совершенно честна с собой. Хотя некоторых это смущает, особенно женщин, правда? — сказала Терон.

У актрисы было несколько ярких романов, но дальше помолвки дело не заходило. Сейчас Шарлиз активно занимается своей творческой карьерой и растит двух приемных детей. Терон отметила, что тратит свое время только на то, что ей действительно нравится и хочется делать:

Я всегда осознавала, что все может закончиться в любую секунду, буквально завтра. Поэтому я ценю каждый момент жизни, ведь он может никогда не повториться. И я говорю это своим детям — думаю, они уже достаточно взрослые, чтобы понимать ценность жизни.