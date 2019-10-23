Скачать
Среда, 23.10.2019
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
Зеленский предлагает Комитету ВР и Медянику пройти полиграф
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
В Британии задержали водителя грузовика с 39 трупами на борту
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов

Шарлиз Терон рассказала, что никогда не хотела выйти замуж

Шарлиз Терон рассказала, что никогда не хотела выйти замуж
13:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актриса отметила, что важно быть честным с собой и окружающими — этому ее научила мама.

Актриса снялась для обложки Glamour и рассказала изданию о своей личной жизни.

Шарлиз Терон стала главной героиней нового выпуска американского журнала Glamour. В интервью она поделилась своими взглядами на семью. Оказалось, во главе угла у Терон вовсе не устройство личной жизни и тем более не замужество. 

Моя мама всегда говорила: "Не соглашайся на что попало!". Не всегда она говорила мне приятные вещи, но когда она говорила что-то хорошее, я знала, что это правда, и могла ей верить, — сказала в интервью Шарлиз и вспомнила, что мама никогда не хвалила ее просто так. 

По словам актрисы, она совершенно не стремится выйти замуж.

У меня уже долгое время не было отношений. И я никогда не хотела замуж. Для меня это не проблема, потому что в этом я совершенно честна с собой. Хотя некоторых это смущает, особенно женщин, правда? — сказала Терон.

Майли Сайрус объяснила, почему хотела построить отношения с девушками

У актрисы было несколько ярких романов, но дальше помолвки дело не заходило. Сейчас Шарлиз активно занимается своей творческой карьерой и растит двух приемных детей. Терон отметила, что тратит свое время только на то, что ей действительно нравится и хочется делать:

Я всегда осознавала, что все может закончиться в любую секунду, буквально завтра. Поэтому я ценю каждый момент жизни, ведь он может никогда не повториться. И я говорю это своим детям — думаю, они уже достаточно взрослые, чтобы понимать ценность жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шарлиз Терон, Отношения, Замужество, Актриса, Жена, Знаменитость.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лайчак назвал &quot;украинский кризис&quot; наиболее острым в Европе в 21 веке
Лайчак назвал "украинский кризис" наиболее острым в 21 веке
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Герцогиня Сассекская ослепила ярким образом на светском мероприятии в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь