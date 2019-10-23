Трансгендер подал в суд на голливудскую актрису: детали

Новости шоу бизнеса:40-летнюю Розарио Доусон обвинили в избиении.

Звезда фильмов "Город грехов" и "Наваждение" Розарио Доусон и ее семья обвиняются в избиении бывшего помощника актрисы, который является трансгендером.

Известно, что мужчина Дедрек Финли, который родился женщиной, долгое время подвергался оскорблениям и избиениям голливудской актрисы, а также ее семьи, которые часто путали его пол и выражали безразличие к его просьбе.

В своем заявлении, которое было подано 18 октября, экс-помощник Финли сообщает о случае, когда его неправомерно хотели выселить из жилья, которое он арендовал у Доусон. Когда мужчина отказался это делать, то одна из родственниц актрисы якобы вышвырнула мужчину через окно, а потом избивая сказала "Теперь ты не такой уж и мужик!".

При этом, голливудская актриса опровергает все обвинения.

Напомним, что это не первый скандальный случай, когда Розарио Доусон пришлось иметь дело с правоохранительными органами. Еще в мае 2017 года актриса обнаружила в свое доме мертвое тело своей кузины.