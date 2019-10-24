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Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном
Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном

Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном

Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном
13:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сдержанные цвета, стильные аксессуары и ее фирменное зеркало – основа ее модной рубрики.

Невероятная модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала свою фирменную подборку стильных образов, которые можно надевать на работу, прогулку и даже на светские мероприятия.

На этот раз outlooks были для осеннего сезона. Женщина мастерски продемонстрировала, как из обычных классических вещей можно создать элегантные образы.

Пост модели уже собрал больше, чем 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, среди которых – слова восхищения от ведущих моделей и стилистов фэшн-индустрии: Абби Кланси, Лауры Ким, Эшли Грэхем и Хлои Бартоли. 

 
 
 
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Fall looks Gifted items @jimmychoo @oneteaspoon_ @thebazilika @frame

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

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Стоит вспомнить, что стилем Рози Гантингтон-Уайтли восхищаются уже не впервые. В журнале Glamour писали, что:

Никто не сможет так носить белую рубашку и джинсы, как Роузи... Экспериментальная мода – это не о нашей героине, она всегда выбирает классику. Рози знает, как подать себя, она королева повседневного стиля, – говорилось в издании.

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Все по теме:

Модель, Стиль, Образ, Знаменитость, Рози Хантингтон-Уайтли, Стильный образ, Британская модель, Осень 2019.
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