Актриса Эван Рэйчел Вуд осудила премию "Оскар"

Новости шоу бизнеса:Премию не раз обвиняли в расовых предубеждениях и заметной политической составляющей.

Эван Рэйчел Вуд всегда была одной из тех, кто смело высказывает свое мнение в социальных сетях и за их пределами. На днях она решила выразить свое недовольство премией "Оскар".

В Twitter Вуд написала, что в номинациях на премию чаще всего люди видят одни и те же лица.

Кто-нибудь еще ждет того, чтобы посмотреть, как тех же самых 12 человек номинируют на "Оскар" в этом году?

Позже актриса добавила, что она не пытается очернить академиков, ведь здесь замешаны большие деньги.

Я не пытаюсь обвинить во всем Академию. В индустрии нанимают тех актеров, которые смогут принести фильму финансирование, и в итоге получается очень небольшая группа людей, — отметила она.

Вуд считает, что то же самое происходит и с женщинами-режиссерами. Никто не финансирует их фильмы, поэтому их нет в номинации. В последнее время "Оскар" критикуют все чаще.