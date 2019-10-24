"Долгий путь домой": Майкл Дуглас просил своего старшего сына продавать наркотики

Новости шоу бизнеса:На днях Кэмерон Дуглас выпустил автобиографию, в которой раскрыл все секреты личной жизни актерской семьи.

"Долгий путь домой" - именно под таким названием была выпущена в свет автобиография старшего сына голливудского актера Майкла Дугласа Кэмерона.

В своей книге 40-летний Кэмерон утверждает, что знаменитый отец просил его разносить марихуану гостям на многочисленных вечеринках, когда он был еще ребенком: "Папа говорил: "Эй, отнеси это своему дяде". И я относил. Лишь спустя годы я понял, что это было".

"Когда я становился старше, я ходил по домам на территории комплекса, лазил по балконам и видел больше, чем должен был: красивые взрослые люди занимались тем, чем обычно и занимаются красивые взрослые люди, что живут в роскоши", - сообщается в книге.

Такие откровения раскрывают глаза на реальные отношения между представителями богемной жизни.

Также мужчина подробно рассказывает о том, как ему пришлось пережить тюремное заключение, которое он был обязан отбыть за незаконную торговлю наркотиков в 2010 году.

7-летнее заточение помогло Кэмерону Дугласу переосмыслить свое поведение и справится с внутренними демонами. В 2017 году у мужчины и его супруги, инструктора йоги, Вивиан Тибес, родилась дочка, которую назвали Луи Иззи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Familyfirst Публикация от Cameron Douglas (@cameronmorrelldouglas) 18 Авг 2019 в 7:14 PDT

Ранее сообщалось, что 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, 74-летним Майклом Дугласом, посетила торжественную церемонию в графстве Уэльс.