"Долгий путь домой": Майкл Дуглас просил своего старшего сына продавать наркотики

"Долгий путь домой" - именно под таким названием была выпущена в свет автобиография старшего сына голливудского актера Майкла Дугласа Кэмерона.
В своей книге 40-летний Кэмерон утверждает, что знаменитый отец просил его разносить марихуану гостям на многочисленных вечеринках, когда он был еще ребенком: "Папа говорил: "Эй, отнеси это своему дяде". И я относил. Лишь спустя годы я понял, что это было".
"Когда я становился старше, я ходил по домам на территории комплекса, лазил по балконам и видел больше, чем должен был: красивые взрослые люди занимались тем, чем обычно и занимаются красивые взрослые люди, что живут в роскоши", - сообщается в книге.
Такие откровения раскрывают глаза на реальные отношения между представителями богемной жизни.
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Been there through thick and thin, never once did you quit on me...I Love you with all my heart. HappyFathers day Dad!
Также мужчина подробно рассказывает о том, как ему пришлось пережить тюремное заключение, которое он был обязан отбыть за незаконную торговлю наркотиков в 2010 году.
7-летнее заточение помогло Кэмерону Дугласу переосмыслить свое поведение и справится с внутренними демонами. В 2017 году у мужчины и его супруги, инструктора йоги, Вивиан Тибес, родилась дочка, которую назвали Луи Иззи.
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Ранее сообщалось, что 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, 74-летним Майклом Дугласом, посетила торжественную церемонию в графстве Уэльс.