Завидный холостяк Бен Аффлек ищет девушку на сайте знакомств

Новости шоу бизнеса:Голливудский 47-летний актер Бен Аффлек, за спиной которого уже немало громких расставаний, сейчас в поисках новой любви.

Для этого мужчина решил попробовать познакомиться с девушкой через сайт для знакомств Raya – аналог тиндера, однако попасть туда сложнее. Как пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдерскую информацию, Бен Аффлек хочет найти новую любовь. Однако на этот раз актер не планирует встречаться с селебрити.

"Ему нужна надежная спутница жизни, а не очередная звезда. Сейчас он больше сфокусирован на детях и карьере. Ему важно, чтобы дома он мог отдыхать от этого светской жизни и просто быть вместе с любимым человеком", – говорится в источнике. Несколько недель назад Бен Аффлек был замечен на свидании с молодой брюнеткой в отеле Bel-Air в Лос-Анджелесе.

"Их встреча выглядела невинной, как первое свидание. Он был в хорошем настроении, и показалось, что они понравились друг другу... Они ужинали", – передает инсайдер.

Добавим, что приложение Raya было создано в 2015 году. Для того, чтобы использовать его, нужно быть приглашенным одним из участников, после чего аккаунт утверждает членский комитет. Также там существует ежемесячный взнос – 8 долларов.

Что известно о разводе Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер?

Жена Бена Аффлека официально подала на развод Дженнифер и Бен впервые объявили о своем намерении развестись в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей, 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет, и 5-летнего сына Сэма Гарнера, которых воспитывает их звездная мама. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов. По информации СМИ, в настоящее время актриса встречается с бизнесменом Джоном Миллером. После развода Дженнифер Гарнер закрутила роман с американским бизнесменом, – СМИ

Несмотря на это экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она увезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.