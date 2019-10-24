Селин Дион опубликовала милые фото своих сыновей в день их рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Вчера Селин Дион отпраздновала день рождение сыновей-близнецов. Она опубликовала редкие фото своих детей в Instagram. Они выглядят такими взрослыми!

Действительно, время летит очень быстро! Сыновьям-близнецам Селин Дион, Нельсону и Эдди Анжелилу, уже девять лет. Мальчики, которые она продолжает воспитывать после смерти любимого мужа Рене Анжелилом, очень подросли.

На первом снимке Нельсон и Эдди позируют спиной к спине со скрещенными руками, а на втором мальчики делают смешные выражения лица.

Селин очень любит этих детишек. Так она написала в заголовке поста: "С 9-м Днем Рождения, Нельсон и Эдди! Я так горжусь своими мальчиками. Я люблю вас! - Мама"

Напомним, что легендарная исполнительница редко публикует фотографии своих сыновей в социальных сетях. Так что фанаты были взволнованы, увидев, что мальчики повзрослели и выглядели такими счастливыми в девять лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Céline Dion (@celinedion) 23 Окт 2019 в 10:30 PDT

Напомним, что их отец трагически погиб в 2016 году. Причиной смерти стало заболевание раком. После смерти мужа Селин рассказала о том, как это пережили она и ее маленькие мальчики: "Я приобрела огромную кровать и сплю со своими близнецами. Они очень утешают меня. Я нуждаюсь в них ... Я очень нуждаюсь в них".