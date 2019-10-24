Скачать
Четверг, 24.10.2019
ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
ЕБРР проинвестировал в Украину более €1 млн и планирует еще
Арахамия прошел детектор лжи: результаты
Арахамия прошел детектор лжи: результаты
Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча
Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)

Селин Дион опубликовала милые фото своих сыновей в день их рождения (Фото)

Селин Дион опубликовала милые фото своих сыновей в день их рождения (Фото)
21:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Вчера Селин Дион отпраздновала день рождение сыновей-близнецов. Она опубликовала редкие фото своих детей в Instagram. Они выглядят такими взрослыми!

Действительно, время летит очень быстро! Сыновьям-близнецам Селин Дион, Нельсону и Эдди Анжелилу, уже девять лет. Мальчики, которые она продолжает воспитывать после смерти любимого мужа Рене Анжелилом, очень подросли.

На первом снимке Нельсон и Эдди позируют спиной к спине со скрещенными руками, а на втором мальчики делают смешные выражения лица.

Селин очень любит этих детишек. Так она написала в заголовке поста: "С 9-м Днем Рождения, Нельсон и Эдди! Я так горжусь своими мальчиками. Я люблю вас! - Мама" 

Напомним, что легендарная исполнительница редко публикует фотографии своих сыновей в социальных сетях. Так что фанаты были взволнованы, увидев, что мальчики повзрослели и выглядели такими счастливыми в девять лет. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Céline Dion (@celinedion)

Блейк Лайвли саркастически поздравила мужа Райана Рейнольдса (Фото)

Напомним, что их отец трагически погиб в 2016 году. Причиной смерти стало заболевание раком. После смерти мужа Селин рассказала о том, как это пережили она и ее маленькие мальчики: "Я приобрела огромную кровать и сплю со своими близнецами. Они очень утешают меня. Я нуждаюсь в них ... Я очень нуждаюсь в них".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Селин Дион, Певица, Артистка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
03 Радиоактивные предметы, найденные в Южном, могут быть из Чернобыля
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от &quot;Газпрома&quot;
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от "Газпрома"
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь