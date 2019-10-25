"Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото

Новости шоу бизнеса:В ночь с 24 на 25 октября в Киеве прошла церемония награждения победительниц конкурса Мисс Украина Вселенная 2019.

Вчера, 24 октября, стало известно имя обладательницы почетного титула и короны конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная-2019". Гала-финал прошел поздним вечером в одном из самых фешенебельных отелей в центре столицы.

Из 16 участниц, которые вышли в финал возрастом от 17 до 27 лет жюри после нескольких дефиле выбрало только пятерку самых сильных финалисток. В 2019 году девушек оценивали глава национального комитета "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова, певица Даша Астафьева, российская телеведущая и модель Виктория Боня, а также модели Анна Вергельская, Мария Лити и другие.

Обладательницей почетного титула и короны конкурса красоты стала 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Корону ей передала обладательница титула 2018 года Карина Жосан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Miss Ukraine Universe 2019 is Anastasia Subbota @awwsaturday Публикация от МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe) 24 Окт 2019 в 2:33 PDT

Отметим, что для Анастасии это уже не первый конкурс красоты. В детстве она также получила титул "Мини мисс Запорожье". На данный момент девушка занимается веб-дизайном, является профессиональной моделью. Анастасия увлекается живописью и спортивной хореографией. ну и непосредственно в свободное время обожает порыбачить.

Победительница этого конкурса теперь представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная". На подготовку у нее есть всего пару месяцев, конкурс состоится 8 декабря в США.

Также сообщается, что первой "Вице-мисс Украина-Вселенная" стала 26-летняя Лиза Ястремская из Киева, второй вице-мисс — 19-летняя киевлянка Янина Рыбалко.