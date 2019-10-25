Бен Фостер и Лора Препон ждут второго ребенка

Новости шоу бизнеса:Лора Препон поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью: актриса ждет второго ребенка.

Актриса и ее супруг Бен Фостер сообщили о скором пополнении в семье.

Лора опубликовала милую фотографию, на которой держит на руках маленькую дочь Эллу, и у актрисы уже виден круглый живот.

С большой радостью сообщаем, что наша семья растет! Как прекрасна жизнь! — поделилась восторгом Препон в своем микроблоге.

В комментариях Лора получила множество теплых слов и поздравлений от фолловеров: "Это большая удача! Счастья вам!", "Очень рада за вас, ребята", "Ура! Поздравляем вас! Красивая фотография".

Напомним, о романе Лоры и Бена стало известно летом 2016 года. В том же году влюбленные были помолвлены. В 2017 году появился первенец пары — Препон родила дочь Эллу и впервые стала мамой. Еще через год Лора и Бен поженились.

До встречи с Фостером Препон встречалась со своим коллегой Кристофером Мастерсоном. А Бен состоял в серьезных отношениях с актрисой Робин Райт — пара объявила о свадьбе, но неожиданно разорвала помолвку. Спустя некоторое время Райт и Фостер восстановили отношения, и Робин вновь начала носить обручальное кольцо, но это продлилось недолго — в 2015 году они разошлись окончательно.