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Бен Фостер и Лора Препон ждут второго ребенка

Бен Фостер и Лора Препон ждут второго ребенка
14:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Лора Препон поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью: актриса ждет второго ребенка.

Актриса и ее супруг Бен Фостер сообщили о скором пополнении в семье.

Лора опубликовала милую фотографию, на которой держит на руках маленькую дочь Эллу, и у актрисы уже виден круглый живот.

С большой радостью сообщаем, что наша семья растет! Как прекрасна жизнь! — поделилась восторгом Препон в своем микроблоге. 

 
 
 
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We are so excited to announce that our family is growing. Life is beautiful! #knockedup

Публикация от Laura Prepon (@lauraprepon)

 

В комментариях Лора получила множество теплых слов и поздравлений от фолловеров: "Это большая удача! Счастья вам!", "Очень рада за вас, ребята", "Ура! Поздравляем вас! Красивая фотография".

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Напомним, о романе Лоры и Бена стало известно летом 2016 года. В том же году влюбленные были помолвлены. В 2017 году появился первенец пары — Препон родила дочь Эллу и впервые стала мамой. Еще через год Лора и Бен поженились.

До встречи с Фостером Препон встречалась со своим коллегой Кристофером Мастерсоном. А Бен состоял в серьезных отношениях с актрисой Робин Райт — пара объявила о свадьбе, но неожиданно разорвала помолвку. Спустя некоторое время Райт и Фостер восстановили отношения, и Робин вновь начала носить обручальное кольцо, но это продлилось недолго — в 2015 году они разошлись окончательно.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Актриса, Материнство, Знаменитость, Бен Фостер, Лора Препон.
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