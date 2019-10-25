Моя мама умерла от рака: Анджелина Джоли рассказала об удалении груди (Фото)

Новости шоу бизнеса:В 2013 году актриса Анджелина Джоли перенесла операцию по удалению молочных желез. От рака груди умерла ее мать, и недавно Джоли решила рассказать подробности.

В эссе для журнала Time Анджелина откровенно поделилась с читателями своими переживаниями. Она решилась на операцию по серьезной причине, ведь от рака груди умерли ее мать и тетя. Актриса призналась, что не хотела жить в состоянии страха и понимать, что она может не увидеть, как растут ее дети.

"Я чувствую, что приняла решение, которое увеличит мои шансы быть здесь, смотреть, как растут мои дети, встретиться с внуками. Я верю, что смогу посвятить их жизням столько лет, сколько смогу, и быть рядом с ними", - написала Анджелина. Ее опасения подтвердил и генетический тест, который выявил предрасположенность к раку молочной железы.

Серьезным потрясением для актрисы стала смерть мамы десять лет назад от рака груди. По словам Джоли, при жизни мама увидела только нескольких внуков, но на тот момент времени она была уже слишком больна, чтобы играть с ними и чувствовать себя настоящей бабушкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@angelina_jolie_with_love) 21 Окт 2019 в 8:04 PDT

"Моя мать боролась с болезнью в течение десяти лет и ушла из нее в 50. Моя бабушка умерла в 40, и я надеюсь, что мой выбор позволит мне прожить немного дольше". Также Анджелина очень жалеет о том, что ее мама не смогла подарить внукам свою любовь и заботу.