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Зарос и потолстел: поклонники не узнали Колина Фаррела на новых снимках (Фото)

Зарос и потолстел: поклонники не узнали Колина Фаррела на новых снимках (Фото)
22:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Еще в июле актер был в отличной форме: строен и подтянут.

Колин Фаррелл, самыми яркими работами которого за последние годы стали роли в лентах "Фантастические твари и где они обитают" и "Дамбо" Тима Бертона, резко изменился. Звезду увидели на улицах Лос-Анджелеса в совершенно неузнаваемом виде: с окладистой бородой и солидным запасом жировых отложений на прежде стройном теле.

На фото актер с приятелем наслаждаются вкусом кофе. Однако шокированные поклонники подозревают, что Колин злоупотребляет не только кофе – уж очень заметны изменения в его весе по сравнению даже с июлем этого года. Всего несколько месяцев назад актер демонстрировал великолепную форму и стальные мускулы в спортзале.

Большинство надеется, что такие изменения с их любимым актером связаны с подготовкой к новой роли. Дело в том, что Колину не один раз приходилось "наедать бока" ради удачных образов в кино. Самые яркие примеры – это фильм "Несносные боссы", где Фаррелл сыграл с Дженнифер Энистон, и запоминающаяся роль в ленте "Лобстер", для которой актер набрал 20 кг всего за 2 месяца.

 
 
 
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Публикация от (@colinfarrellandmore)

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Не так давно Колин закончил работу над новым боевиком "Ева" с рыжеволосой красавицей Джессикой Честейн. Однако 5 октября стартовали съемки нового сериала BBC "Северные воды", где Фаррелл был утвержден на роль китобоя и главного злодея. Возможно, лишние килограммы и объемная борода стали частью его нового образа – и вскоре поклонники увидят обратное преображение звезды.

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Знаменитости, Звезды, Актер, Колин Фаррелл, Наблюдение врачей, Потолстел.
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