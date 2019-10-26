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"Мастер Шеф" 9 сезон 9 выпуск: битва с рестораторов и прощание с участником (Видео)

"Мастер Шеф" 9 сезон 9 выпуск: битва с рестораторов и прощание с участником (Видео)
09:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Вчера в 9 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи кулинарного шоу подготовили для участников очередные испытания.

В 9 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" судьи подготовили для участников новые конкурсы и испытания, которые проверят их на внимательность, человечность и выносливость.

На кулинаров-аматоров ждет увлекательное путешествие в мечту, которую каждый из них стремится воплотить в жизнь. Это открытие собственного ресторана. Судьи проекта "Мастер Шеф" помогут участникам заработать свой первый капитал и будут первыми посетителями их заведения.

Первая часть Мастер Шеф 9 сезон 9 выпуск от 25.10.2019 познакомит вас с блюдами французского шеф-повара Поля Бокюза. Участники попытаются правильно приготовить рататуй, яйцо-пашот и петуха в вине (легендарный рецепт coq au vin). За каждое правильно приготовленное блюдо они получают деньги на открытие ресторана. Кто станет "богатеньким буратино"?

Смотреть онлайн Мастер Шеф 9 сезон 9 выпуск от 25.10.2019

Во второй части Мастер Шеф 9 сезон 9 выпуск действие развернется в ресторанах, которые команды построят сами. Кулинары вооружатся клеевыми пистолетами, красками и валиками. Они самостоятельно составят меню и удивят гостей необычными сочетаниями. Можете представить азиатско-кавказский фьюжн?

Смотреть онлайн Мастер Шеф 9 сезон 9 выпуск от 25.10.2019

Настало время битвы черных. Участников команды, проигравшей в предыдущем испытании, привяжут спиной к спине. Они едва могут шевелить руками, но все равно должны приготовить кулинарные шедевры! Смогут ли заклятые враги договориться между собой?

Смотреть онлайн Мастер Шеф 9 сезон 9 выпуск от 25.10.2019

По результатам битвы черных с проекта уходит участница Мария Кобзева. Девушка представила итальянские Каннеллони, в приготовлении которых допустила немало фатальных ошибок.

 
 
 
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❗Спойлер❗ Дізнайся, хто покинув проєкт та пиши свою думку у коментарі! #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

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