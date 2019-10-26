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Готовятся к Хэллоуину: Кейт Миддлтон с детьми посетила магазин костюмов

Готовятся к Хэллоуину: Кейт Миддлтон с детьми посетила магазин костюмов
12:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские начинают готовится к международному празднику.

На школьные осенние каникулы Кейт Миддлтон, принц Уильям и их маленькие наследники отправились в поместье графства Норфолк.

По информации британских СМИ, в четверг, 24 октября, королевских членов британской семьи заметили местные жители, которые совершали покупки в супермаркете Sainsbury's.

В это время герцогиня Кембриджская, принц Джордж и принцесса Шарлотта выбирали праздничные костюмы для Хэллоуина, а также успели пообщаться с покупателями.

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"Она (Кейт Миддлтон) была с Шарлоттой и Джорджем. Они рассматривали костюмы для Хэллоуина. Ее охранник следил за тем, чтобы никто их не фотографировал. Мне удалось сделать снимок, когда она стояла на кассе самообслуживания. Я не знаю, что она купила, но мне кажется, она приобрела что-то к Хэллоуину для своих детей", - рассказал один из покупателей.

В загородном доме королевская чета проведет целую неделю, поскольку никаких важных мероприятий на это время у них не запланировано.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Sainsbury's, Герцоги Кембриджские, Хеллоуин 2019.
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