Готовятся к Хэллоуину: Кейт Миддлтон с детьми посетила магазин костюмов

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские начинают готовится к международному празднику.

На школьные осенние каникулы Кейт Миддлтон, принц Уильям и их маленькие наследники отправились в поместье графства Норфолк.

По информации британских СМИ, в четверг, 24 октября, королевских членов британской семьи заметили местные жители, которые совершали покупки в супермаркете Sainsbury's.

В это время герцогиня Кембриджская, принц Джордж и принцесса Шарлотта выбирали праздничные костюмы для Хэллоуина, а также успели пообщаться с покупателями.

"Она (Кейт Миддлтон) была с Шарлоттой и Джорджем. Они рассматривали костюмы для Хэллоуина. Ее охранник следил за тем, чтобы никто их не фотографировал. Мне удалось сделать снимок, когда она стояла на кассе самообслуживания. Я не знаю, что она купила, но мне кажется, она приобрела что-то к Хэллоуину для своих детей", - рассказал один из покупателей.

В загородном доме королевская чета проведет целую неделю, поскольку никаких важных мероприятий на это время у них не запланировано.