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Счастливая мамочка: свежие фото Киры Найтли с ее новорожденной дочкой

Счастливая мамочка: свежие фото Киры Найтли с ее новорожденной дочкой
19:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Кира Найтли, тщательно скрывающая все подробности личной жизни, попала в объективы папарацци в пятницу, 25 октября, в Лондоне.

Сейчас Кира Найтли наслаждается материнством Кира Найтли стала мамой во второй раз: фото . В сентябре 2019 года она и ее муж Джеймс Райтон во-второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Делайла.

Актриса и ее муж никогда не распространяют частные снимки в социальных сетях, и оберегают себя, новорожденную девочку и 4-летнюю дочь Эдди от публичности.

Но фотографам таки получилось поймать Найтли со вторым ребенком на прогулке. Кира выглядела счастливой и искренне улыбалась папарацци. Об этом пишет издание Daily Mail.

 
 
 
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Публикация от (@keiraknightlest)

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По снимкам видно, что актриса использует слинг для ношения младенца в красном теплом комбинезоне.

Сама же звезда для выхода надела черное платье длины миди, которое сочетала с серым пальто и комфортными сапогами.

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Все по теме:

Кира Найтли, Знаменитости, Звезды, Мама, На прогулке.
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