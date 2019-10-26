Счастливая мамочка: свежие фото Киры Найтли с ее новорожденной дочкой

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Кира Найтли, тщательно скрывающая все подробности личной жизни, попала в объективы папарацци в пятницу, 25 октября, в Лондоне.

Сейчас Кира Найтли наслаждается материнством Кира Найтли стала мамой во второй раз: фото . В сентябре 2019 года она и ее муж Джеймс Райтон во-второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Делайла.

Актриса и ее муж никогда не распространяют частные снимки в социальных сетях, и оберегают себя, новорожденную девочку и 4-летнюю дочь Эдди от публичности.

Но фотографам таки получилось поймать Найтли со вторым ребенком на прогулке. Кира выглядела счастливой и искренне улыбалась папарацци. Об этом пишет издание Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@keiraknightlest) 25 Окт 2019 в 9:46 PDT

По снимкам видно, что актриса использует слинг для ношения младенца в красном теплом комбинезоне.

Сама же звезда для выхода надела черное платье длины миди, которое сочетала с серым пальто и комфортными сапогами.