Счастливая мамочка: свежие фото Киры Найтли с ее новорожденной дочкой

Сейчас Кира Найтли наслаждается материнством Кира Найтли стала мамой во второй раз: фото . В сентябре 2019 года она и ее муж Джеймс Райтон во-второй раз стали родителями: у пары родилась дочь Делайла.
Актриса и ее муж никогда не распространяют частные снимки в социальных сетях, и оберегают себя, новорожденную девочку и 4-летнюю дочь Эдди от публичности.
Но фотографам таки получилось поймать Найтли со вторым ребенком на прогулке. Кира выглядела счастливой и искренне улыбалась папарацци. Об этом пишет издание Daily Mail.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По снимкам видно, что актриса использует слинг для ношения младенца в красном теплом комбинезоне.
Сама же звезда для выхода надела черное платье длины миди, которое сочетала с серым пальто и комфортными сапогами.