Певица Келли Осборн выбрала откровенный костюм для хэллоуинской вечеринки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Известная британская певица и актриса Келли Осборн посетила хеллоуинскую вечеринку, которую устроила светская львица Пэрис Хилтон.

Как дочь знаменитого рок-музыканта, она не боится экспериментировать со своим внешним видом. Для вечеринки в честь Хеллоуина в Беверли-Хиллз Келли Осборн подготовила костюм клоуна.

Певица сделала жуткий макияж с акцентами на черные губы и smoky eyes в темных цветах. Образ звезды был похож на сочетание Харли Квинн из-за прически и клоуна из фильма ужасов "Оно".

"Я хорошо развлеклась на хеллоуинской вечеринке Пэрис Хилтон. А что вы думаете о моем костюме?" – поинтересовалась у поклонников Келли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kellyosbourne) 25 Окт 2019 в 8:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mrdanielnguyen) 25 Окт 2019 в 3:51 PDT

Для празднования Осборн надела кружевной бюстгальтер, который выглядел довольно откровенно. Звезда сочетала его с широкими черными брюками, клетчатым жакетом и туфлями-лодочками на каблуках.

Напомним, что на Западе знаменитости уже начинают готовить "жуткие" образы и посещать вечеринки. Однако в этом году многие звезды надевают на костюмированные вечеринки минимум одежды, чтобы больше подчеркнуть именно сексуальность.