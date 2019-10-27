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Ольга Сумская призналась, как относится к Анджелине Джоли (Фото)

Ольга Сумская призналась, как относится к Анджелине Джоли (Фото)
17:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская звезда Ольга Сумская рассказала о своем отношении к голливудской актрисе Анджелине Джоли.

В коротком интервью для "Светской жизни" с Екатериной Осадчей Ольга Сумская призналась, что она начала ценить Анджелина Джоли как актрису.

"Она (Анджелина Джоли, – LifeStyle 24) очень глубокая. Раньше мне казалось, что она более пренебрежительная, более сексуальная, чем романтичная. Она смогла "найти" в себе тот дьявольский смех! И я его тоже искала!" – отметила Сумская. 

Кроме того, Ольга Сумская заговорила о своей актерской семье. Ее младшая дочь Анна в этом году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Но, по словам звезды, ее ребенок пока не пускает маму на первые студенческие спектакли.

 
 
 
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"Нет, она меня не пускает! Я говорю: "Доця, можно я приду? Мы с папой в уголке тихонько будем смотреть"... Она говорит, чтобы мы приходили на дипломный спектакль, когда она будет заканчивать четвертый курс", – рассказала Ольга.

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Фильм, Актриса, Звезда, Дубляж, Знаменитость, Ольга Сумская, Малефисента: Повелительница тьмы.
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