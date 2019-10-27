Голубки: Майли Сайрус и Коди Симпсон на прогулке в Лос-Анджелесе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Майли Сайрус и Коди Симпсон выглядят как по-настоящему идеальная и счастливая пара.

Майли и Коди начали встречаться еще в начале октября после расставания Майли с Кейтлинн Картер. И вот совсем недавно парочка была замечена вместе во время их прогулки в Лос-Анджелесе.

Майли выглядела мило и непринужденно в обтягивающих синих джинсах с высокой талией и в простой черной футболке, заправленной в штаны. Певица завершила свой образ парой красных кожаных сапог. Стоит подметить, что такой образ - идеальный способ одеться осенью в теплом Лос-Анджелесе. Если погода позволяет это, то почему нет?

Коди решил сочетать простые вещи: черную толстовку и мешковатые джинсы, дополнив свой образ черными кроссовками и черными солнцезащитными очками. Эти двое определенно прекрасно дополняют друг друга, и улыбки на их лицах говорят сами за себя!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@justjared) 25 Окт 2019 в 6:57 PDT

Коди и Майли не стесняются своего романа и смело выходят в свет. Они также с удовольствием комментируют свои отношения и публикуют совместные фото в социальных сетях. На мероприятии по запуску Tiffany Men, которое состоялось 11 октября, Коди не мог перестать рассказывать о своем романе: "Она креативна, она очень увлечена тем, что делает. Мы очень похожи в этом смысле, поэтому я думаю, что именно поэтому мы так хорошо ладим", - сказал он.

"Мы встретились в тот день, когда мы много веселились, и нам это нравилось, тогда было весело, но теперь мы вместе, и мы не на вечеринке, мы работаем над нашими отношениями".