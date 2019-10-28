"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: Хэллоуин и результаты голосования (Фото, Видео)

В новом выпуске украинский звезды шоу-бизнеса перевоплотились в невероятных и мистических сказочных героев. Все участники проекта смогли произвести яркое впечатления как на судей жюри.
В преддверии Хэллоуина удивительные постановки и наряды звезд вызвали восторг у многочисленных зрителей.
Первыми выступила пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.
Шоумен признался, что жизнь продолжается, а в дальнейшем каждое выступление он будет посвящать своим детям. Звезды получили один из самых сложных стилей танца - самбу.
Вторыми выступили Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Пара станцевала зажигательное танго, а Даниэль Салем перевоплотился в оборотня.
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар изменились до неузнаваемости, превратившись в зомби.
В прямом эфире звездная пара Ксения Мишина и Евгений Кот станцевала страстную румбу, привлекая к постановке пилон.
В ритме квикстепа белорусский актер Алексей Яровенко и Елена Шоптенко показали историю любви Дракулы.
Знаменитости Анна Ризатдинова и Александр Прохоров выполнила фристайл с элементами балета.
Закрывать мистический прямой эфир поручили Елене Кравец и Максим Леонов станцевали хип-хоп в мистической истории мольфаров.
По результатам голосования судей в зону риска попали Даниэль Сэлем и Юлия Сахневич, Елена Кравец и Максим Леонов. Поэтому организаторы объявили пару, за которую зрители отдали наименьшее количество голосов – Даниэль Салем и Юлия Сахневич.
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Ось це перевертень! Сподобався танець пари? ⠀ Не зволікай, підтримуй @daniel_jihad_salem та @juli_sakhnevych! Телефонуй 0900 900 003 та відправляй смс-повідомлення з цифрою 03 на короткий номер 7914. Даруй свій «Суперголос» у мобільному додатку @1plus1.video. ⠀ Вокал: @laud_vk у супроводі оркестру «Танців з зірками». ⠀ #танціззірками
Смотрите 11 выпуск 10 сезона "Танцы со звездами 2019" через неделю, 3 ноября!