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"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: Хэллоуин и результаты голосования (Фото, Видео)

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: Хэллоуин и результаты голосования (Фото, Видео)
10:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В воскресенье, 27 октября, состоялся десятый выпуск главного танцевального шоу страны.

В новом выпуске украинский звезды шоу-бизнеса перевоплотились в невероятных и мистических сказочных героев. Все участники проекта смогли произвести яркое впечатления как на судей жюри.

В преддверии Хэллоуина удивительные постановки и наряды звезд вызвали восторг у многочисленных зрителей.

Первыми выступила пара Владимира Остапчука и Илоны Гвоздевой.

Шоумен признался, что жизнь продолжается, а в дальнейшем каждое выступление он будет посвящать своим детям. Звезды получили один из самых сложных стилей танца - самбу.

Вторыми выступили Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Пара станцевала зажигательное танго, а Даниэль Салем перевоплотился в оборотня.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар изменились до неузнаваемости, превратившись в зомби.

В прямом эфире звездная пара Ксения Мишина и Евгений Кот станцевала страстную румбу, привлекая к постановке пилон.

В ритме квикстепа белорусский актер Алексей Яровенко и Елена Шоптенко показали историю любви Дракулы.

Знаменитости Анна Ризатдинова и Александр Прохоров выполнила фристайл с элементами балета.

Закрывать мистический прямой эфир поручили Елене Кравец и Максим Леонов станцевали хип-хоп в мистической истории мольфаров.

По результатам голосования судей в зону риска попали Даниэль Сэлем и Юлия Сахневич, Елена Кравец и Максим Леонов. Поэтому организаторы объявили пару, за которую зрители отдали наименьшее количество голосов – Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

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Смотрите 11 выпуск 10 сезона "Танцы со звездами 2019" через неделю, 3 ноября!

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