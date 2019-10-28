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В джинсах и облегающем жакете: Мелания и Дональд Трамп посетили бейсбольный матч

В джинсах и облегающем жакете: Мелания и Дональд Трамп посетили бейсбольный матч
14:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Мелания Трамп выбрала для выхода сдержанный наряд, который покорил очевидцев.

Президентская чета США не обошла вниманием важное спортивное событие – матч финальной серии Высшей лиги бейсбола. 

В воскресенье, 27 октября, в США все поклонники бейсбола наблюдали за поединком бейсбольных команд "Вашингтон Нешналс" и "Хьюстон Астрос". Знаковое событие не пропустили Дональд и Мелания Трамп.

Представители Белого дома решили не нарушать президентскую традицию, начатую еще в 1910 году и стали почетными гостями матча Высшей лиги бейсбола. 

 
 
 
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@realdonaldtrump and @flotus are at the World Series game this evening. #melaniatrump #firstlady #flotus #worldseries2019

Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style)  

 
 
 
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#Repost @abcnews #melaniatrump #donaldtrump #firstlady #flotus #worldseries2019

Публикация от Melania Trump (@melaniatrump.style)

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Для этого выхода Мелания Трамп решила примерить стильный образ total black. Она предстала перед камерами в черной кофте, джинсах и пальто. Первая леди США дополнила образ обувью на каблуке и идеальной укладкой волос.

И не обошлось без скандального инцидента. Когда на табло показали президентскую чету, зал начал скандировать "посадите его за решетку". Дональд и Мелания Трамп хотя и не ожидали такой реакции публики, решили никак не реагировать на возгласы толпы. Первая леди США продолжила улыбаться, делая вид, что все в порядке.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Знаменитость, Наряд, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Мелания и Дональд Трамп.
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