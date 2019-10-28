Николь Кидман трогательно поздравила своего мужа с днем рождения

Новости шоу бизнеса:В праздничный день музыкант опубликовал в соцсети благодарность за поздравления.

Супруги сделали праздничные публикации в своих Instagram.

В минувшую субботу кантри-певец Кит Урбан отметил 52-летие.

Спасибо всем вам за вашу любовь! — написал он в микроблоге и сопроводил послание фотографией, на которой его жена Николь Кидман позирует с шариками и огромным букетом роз за столом, заваленным подарками.

Сама Николь в день рождения мужа выложила милое совместное селфи и написала:

С днем рождения, Кит Лайонел… Очень тебя люблю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday Keith Lionel.. you are so loved Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 26 Окт 2019 в 3:05 PDT

Поклонники пары присоединились к поздравлениям, но тут же вспомнили о недавнем известии, согласно которому, Николь уже много лет изменяет Киту с Александром Скарсгардом. Инсайдер сообщил о том, что Кидман продолжительное время имеет роман с актером, а ее муж об этом не знает. Информацию подтвердил пикантный момент, который произошел в 2017 году на церемонии вручения преми, — Николь публично поцеловала Александра в губы. А в скором времени Кидман и Скарсгард будут вместе сниматься в исторической драме "Северянин".

Судя по милым публикациям Убрана и Кидман, разладом в их семье не пахнет. К тому же Кит регулярно рассказывает представителям СМИ о том, как хороша Николь в постели, и о том, что он посвящает ей песни. Некоторые фанаты звездной пары объясняют все тем, что Николь и Кит придерживаются принципов открытого брака — когда партнерам разрешается иметь "развлечения" на стороне, но с условием полной открытости и честности перед законным супругом.