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Николь Кидман трогательно поздравила своего мужа с днем рождения

Николь Кидман трогательно поздравила своего мужа с днем рождения
15:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В праздничный день музыкант опубликовал в соцсети благодарность за поздравления.

Супруги сделали праздничные публикации в своих Instagram.

В минувшую субботу кантри-певец Кит Урбан отметил 52-летие. 

Спасибо всем вам за вашу любовь! — написал он в микроблоге и сопроводил послание фотографией, на которой его жена Николь Кидман позирует с шариками и огромным букетом роз за столом, заваленным подарками. 

 
 
 
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Thank you to EVERYONE for all the birthday love !!!!!!!!! (it’s all in the details xxxx - KU

Публикация от Keith Urban (@keithurban)

Сама Николь в день рождения мужа выложила милое совместное селфи и написала:

С днем рождения, Кит Лайонел… Очень тебя люблю. 

 
 
 
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Happy Birthday Keith Lionel.. you are so loved

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

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Поклонники пары присоединились к поздравлениям, но тут же вспомнили о недавнем известии, согласно которому, Николь уже много лет изменяет Киту с Александром Скарсгардом. Инсайдер сообщил о том, что Кидман продолжительное время имеет роман с актером, а ее муж об этом не знает. Информацию подтвердил пикантный момент, который произошел в 2017 году на церемонии вручения преми, — Николь публично поцеловала Александра в губы. А в скором времени Кидман и Скарсгард будут вместе сниматься в исторической драме "Северянин".

Судя по милым публикациям Убрана и Кидман, разладом в их семье не пахнет. К тому же Кит регулярно рассказывает представителям СМИ о том, как хороша Николь в постели, и о том, что он посвящает ей песни. Некоторые фанаты звездной пары объясняют все тем, что Николь и Кит придерживаются принципов открытого брака — когда партнерам разрешается иметь "развлечения" на стороне, но с условием полной открытости и честности перед законным супругом.

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Праздник, Знаменитости, Николь Кидман, Поздравления, С Днем рождения.
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