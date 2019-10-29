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Актер Юэн МакГрегор признал, что стал счастливее

Актер Юэн МакГрегор признал, что стал счастливее
11:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Сейчас Юэн состоит в отношениях с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, коллегой по сериалу "Фарго".

Актер оценил свои отношения в интервью мужскому журналу.

В 2018 году Юэн МакГрегор развелся со своей супругой Ив Мавракис — художницей, с которой актер прожил 22 года и воспитал четырех дочерей. В качестве причины развода МакГрегор указал "непримиримые разногласия".

Об отношениях с Мэри стало известно примерно в то же время, когда все узнали о разводе МакГрегора. 

В интервью Men’s Journal Юэну задали вопрос, как он чувствует себя сейчас, и стало ли ему легче в новых отношениях.

Да, сейчас мне лучше. Я действительно стал счастливее, — коротко ответил МакГрегор.

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Как известно, смена партнеров Юэна оказалась весьма болезненной для его семьи. Старшая дочь МакГрегора Клара откровенно невзлюбила Мэри Элизабет Уинстэд. Однажды она прокомментировала ее фотографию с церемонии вручения премии Vanity Fair в Instagram:

Самая красивая и талантливая женщина на Земле?! Господи, да вы бредите. Она же просто кусок мусора.

Также Клара некоторое время злилась на отца за то, что он бросил ее маму. Об этом она также высказывалась в соцсети. Однако позже Клара извинилась перед отцом и сказала, что "все равно любит его".

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Знаменитости, Счастье, Актер, Юэн Макгрегор, Отношение.
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