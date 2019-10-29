Звезда сериала "Крепостной" показала фигуру спустя два месяца

Новости шоу бизнеса:Анна позирует в облегающих джинсах и коротком топе. Стоит отметить, что актриса быстро пришла в форму после родов.

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, похвасталась стройной фигурой спустя два месяца после рождения первенца.

Молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в спальне на фоне детской кроватки.

Поклонники искупали Анну в комплиментах, отмечая ее стройную фигуру.

"Отлично выглядите", "Вау, какая малышка", "Супер", "Красоточка", "Анна, как Вам удалось так быстро восстановить фигуру после беременности?", "Фигура - бомба", "Так выглядеть после родов - большое счастье", - восхищаются фанаты актрисы.

Напомним, Анна Сагайдачная впервые стала мамой в августе этого года. Актриса родила мальчика, которого они с мужем назвали Тимуром. Примечательно, что знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как стала мамой.

Анна Сагайдачная вышла замуж в июне 2018 года за продюсера Евгения Третьяка. Будущие супруги познакомились на съемках проекта Оксаны Байрак, которая позже стала ведущей их свадебной церемонии.