"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте

Новости шоу бизнеса:Украинская певица призналась, что никогда не использовала "уколы красоты".

Экс-участница культовой группы "ВИА Гра" всегда старается выглядит безупречно и свежо, несмотря на то, что Алене Винницкой в этом году исполняется 45 лет.

Украинская певица дала интервью для программы "Зiрковий шлях", где также является главной ведущей, о том, как она относится к своему возрасту, и считает ли многочисленные ботокс-инъекции необходимой панацеей от старости.

"Каждый год в день своего рождения я смотрю в зеркало, потом смотрю на себя в зеркало на следующий день и понимаю: нет никаких изменений! И я сказала себе: "Чего ты паришься? Вчера тебе было 43, сегодня 44. И что, видишь изменения?". Но я понимаю, что не смогу всегда быть 25-летней девочкой", - рассказала Алена Винницкая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любимый #Зірковий шляхГотовим новые декорации, не пропустите! Публикация от Алена Винницкая (@alena_vinnitskaya) 1 Мар 2018 в 2:43 PST

Кроме этого, певица подчеркнула, что вовсе не выступает против "уколов красоты": "Я ничего себе не колю, но не осуждаю тех, кто это делает. Это их выбор. Есть женщины, которые не могут заниматься собой. У них нет времени делать массаж - проще пойти и что-то себе вколоть".

Ранее сообщалось, что солистка группы KAZKA откровенно рассказала о романе с иностранцем.