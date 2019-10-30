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Среда, 30.10.2019
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"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте
"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте

"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте

"Не смогу быть 25-летней девочкой": Алена Винницкая о своем возрасте
14:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица призналась, что никогда не использовала "уколы красоты".

Экс-участница культовой группы "ВИА Гра" всегда старается выглядит безупречно и свежо, несмотря на то, что Алене Винницкой в этом году исполняется 45 лет.

Украинская певица дала интервью для программы "Зiрковий шлях", где также является главной ведущей, о том, как она относится к своему возрасту, и считает ли многочисленные ботокс-инъекции необходимой панацеей от старости.

"Каждый год в день своего рождения я смотрю в зеркало, потом смотрю на себя в зеркало на следующий день и понимаю: нет никаких изменений! И я сказала себе: "Чего ты паришься? Вчера тебе было 43, сегодня 44. И что, видишь изменения?". Но я понимаю, что не смогу всегда быть 25-летней девочкой", - рассказала Алена Винницкая.

 
 
 
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Любимый #Зірковий шляхГотовим новые декорации, не пропустите!

Публикация от Алена Винницкая (@alena_vinnitskaya)

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Кроме этого, певица подчеркнула, что вовсе не выступает против "уколов красоты": "Я ничего себе не колю, но не осуждаю тех, кто это делает. Это их выбор. Есть женщины, которые не могут заниматься собой. У них нет времени делать массаж - проще пойти и что-то себе вколоть".

Ранее сообщалось, что солистка группы KAZKA откровенно рассказала о романе с иностранцем.

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Молодость, Красота, Украинская певица, Алена Винницкая.
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