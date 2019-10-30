Бен Аффлек напился на Хэллоуин и гулял по Лос-Анджелесу (Видео)

Новости шоу бизнеса:Актер с трудом дошел до своего автомобиля и едва держался на ногах.

После затяжного лечения от алкозависимости у Бена Аффлека снова рецидив. Папарацци увидели голливудского актера на улицах Лос-Анджелеса пьяным.

Соответствующее видео появилось у таблоида TMZ. Журналисты увидели 47-летнего Бена Аффлека, когда он шел к своему внедорожнику в сопровождении эффектной блондинки. Но когда актер отпустил из объятий новую избранницу, то чуть не упал на дорогу из-за опьянения.

Инсайдеры рассказали журналистам, что Бен Аффлек был гостем на вечеринке в отеле La Peer, что в Западном Голливуде.

Знаменитый американец решил отметить Хэллоуин, а потому предстал перед камерами журналистов в повседневной одежде и маске.

После костюмированной вечеринки Бен Аффлек и незнакомка поехали в элитное казино. Пьяный актер всего за 12 минут сумел выиграть 1,5 тысячи долларов и покинуть развлекательное заведение.