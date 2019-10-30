Арнольд Шварценеггер высказал мнение о звездном зяте

Крис Прэтт, который недавно стал полноправным членом звездного семейства Шварценеггеров, удостоился особой похвалы от своего тестя.
Американский актер, предприниматель, а также бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал в недавнем интервью о том, как изначально считал звезду фильмов "Мир Юрского периода" и "Стражи Галактики" своим конкурентом и ревновал свою дочь Кэтрин кпопулярному мужчине: "Крис отличный парень, очень талантливый и прекрасный актер. Но главное, что он очень добрый и очень хорошо относится к моей дочери. А вообще, я был ошарашен, когда дочь впервые рассказала мне о нем. Я подумал тогда: тебе обязательно, чтобы твой парень был выше меня и больше меня? Снимался в более крутых фильмах, чем я? Зарабатывал больше, чем я? Что за дела?!"
Также Шварценнегер отметил, что несмотря на первое субъективное мнение о парне, он смог принять Криса в свою семью и крепко подружится с ним: "Когда мы познакомились, Крис сразу спросил, можем ли мы вместе тренироваться. И я взял его с собой в зал. Он сильный парень. Когда я смотрел, как он занимается в зале, испытывал гордость за него".
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Yesterday was the best day of our lives! We became husband and wife in front of God, our families and those we love. It was intimate, moving and emotional. We feel so blessed to begin this new chapter of our lives. We are so thankful to our families and our friends who stood with us and grateful to Mr. Giorgio Armani who created a once in a lifetime dress for Katherine to wear and for me, the perfect suit. This morning we feel nothing but blessed.
Напомним, что Крис Прэтт и Кэтрин Юнис Шварценеггер сыграли свадьбу 8 июня этого года.