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Арнольд Шварценеггер высказал мнение о звездном зяте

Арнольд Шварценеггер высказал мнение о звездном зяте
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудский "Терминатор" рассказал, что ему нравится в Крисе Прэтте.

Крис Прэтт, который недавно стал полноправным членом звездного семейства Шварценеггеров, удостоился особой похвалы от своего тестя.

Американский актер, предприниматель, а также бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал в недавнем интервью о том, как изначально считал звезду фильмов "Мир Юрского периода" и "Стражи Галактики" своим конкурентом и ревновал свою дочь Кэтрин кпопулярному мужчине: "Крис отличный парень, очень талантливый и прекрасный актер. Но главное, что он очень добрый и очень хорошо относится к моей дочери. А вообще, я был ошарашен, когда дочь впервые рассказала мне о нем. Я подумал тогда: тебе обязательно, чтобы твой парень был выше меня и больше меня? Снимался в более крутых фильмах, чем я? Зарабатывал больше, чем я? Что за дела?!"

Также Шварценнегер отметил, что несмотря на первое субъективное мнение о парне, он смог принять Криса в свою семью и крепко подружится с ним: "Когда мы познакомились, Крис сразу спросил, можем ли мы вместе тренироваться. И я взял его с собой в зал. Он сильный парень. Когда я смотрел, как он занимается в зале, испытывал гордость за него".

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Напомним, что Крис Прэтт и Кэтрин Юнис Шварценеггер сыграли свадьбу 8 июня этого года.

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Арнольд Шварценеггер, Крис Прэтт, Кэтрин Юнис Шварценеггер.
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