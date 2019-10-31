Лили Рейнхарт стала новым лицом известного бьюти-бренда Covergirl (Фото)

Новости шоу бизнеса:Недавно она призналась в своем Instagram, что уже долгое время борется с кистозным акне, и показала свою фотографию без макияжа.

Будучи поклонницей этой марки с ранних подростковых лет, звезда поможет Covergirl вернуть знаменитый лозунг "Easy, Breezy, Beautiful" и выступит в качестве лица новой коллекции весна 2020.

Для меня большая честь сотрудничать с культовым брендом Covergirl. С тех пор как мне исполнилось 13 лет, макияж стал для меня источником уверенности и инструментом для подчеркивания естественной красоты, которая есть в каждой из нас, — отметила Лили.

В подтверждение сказанного, для промо-фотосессии Covergirl Рейнхарт сама себе сделала макияж.

Я уверена, что чтобы принять свою уникальность, нужно найти способы чувствовать себя хорошо в своей собственной коже, — считает актриса.

Рейнхарт всегда открыто рассказывает поклонникам о борьбе с кожными проблемами.

Кистозные угри начались у меня с 12 лет. И с тех пор у меня проблемы с самооценкой. Мне пришлось выставить свою неуверенность напоказ — куча людей рассматривает мое лицо на экранах и в мониторе камеры во время многочасовых съемок. Все, о чем я могла думать, когда стояла перед камерой, это мои прыщи на лбу. Но мои недостатки не определяют меня. Те, кто тоже чувствует себя неуверенным из-за прыщей, — я понимаю вас… Мы есть друг у друга. Так что давайте пройдем через эту проблему вместе, — трогательно обратилась звезда к поклонникам.