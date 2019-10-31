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Королева Летиция пришла на торжество в клетчатой юбке

Королева Летиция пришла на торжество в клетчатой юбке
15:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ее Величество пришла на торжество в Мадриде в клетчатой юбке, которую можно увидеть у многих легендарных брендов.

Испанская королева Летиции в который раз доказала, что следит за модными тенденциями. 

В 47 лет королева Летиция с легкостью сохраняет неофициальный статус "иконы стиля" в Испании. Каждый ее выход покоряет не только общественность, но и фэшн-экспертов. На днях Летиция вновь привлекла внимание, показав роскошный классический стиль.

Ее Величество стала приглашенной гостьей церемонии "Международная дружба", которая прошла в бизнес-школе IESE. Для торжества Летиция решила не выбирать одно из своих элегантных платьев, отдав преимущество трендовому образу от Massimo Dutti. Королева красовалась перед участниками мероприятия в черной блузке с длинным рукавом и клетчатой юбке. Стройную талию она подчеркнула поясом, который гармонично дополнял образ испанской красавицы. 

 
 
 
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Queen Letizia presided over the International Friendship Award yesterday at the IESE Business School in Madrid. Head to the blog (link in bio) for outfit details.

Публикация от Queen Letizia Style (@queenletiziastyle)  

 
 
 
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Massimo Dutti Queen Letizia in a Massimo Dutti patterned skirt with a black shirt #hiamag #QueenLetiziaofSpain #QueenLetizia #فاشن #موضة

Публикация от Hia Magazine | مجلة هي (@hiamag)

К наряду королева Летиция подобрала обувь на каблуках и маленькую черную сумку. Ее Величество выбрала укладку волос и нежный едва заметный макияж.

Total black: королева Летиция поразмла стильным нарядом в Японии 

Украинский дизайнер Андре Тан утверждает, что клетчатые наряды, особенно в стиле шотландского тартана – это один из трендов сезона. Эта одежда прекрасно подойдет как для офисных работников, так и для светских львиц.

"Времена, когда шотландская клетка ассоциировалась с мини-юбками и белыми рубашками, уже давно прошли. Сейчас клетчатая юбка – отличная база как делового стиля, так и casual. Благодаря ей создаются замечательные романтические образы. Кроме этого, сложно найти более уютный принт для осени", – рассказал Андре Тан.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Королевская семья, Тренды, Модные юбки, Королева Летиция, мода 2019, Клекчатая юбка.
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