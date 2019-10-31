Королева Летиция пришла на торжество в клетчатой юбке

Новости шоу бизнеса:Ее Величество пришла на торжество в Мадриде в клетчатой юбке, которую можно увидеть у многих легендарных брендов.

Испанская королева Летиции в который раз доказала, что следит за модными тенденциями.

В 47 лет королева Летиция с легкостью сохраняет неофициальный статус "иконы стиля" в Испании. Каждый ее выход покоряет не только общественность, но и фэшн-экспертов. На днях Летиция вновь привлекла внимание, показав роскошный классический стиль.

Ее Величество стала приглашенной гостьей церемонии "Международная дружба", которая прошла в бизнес-школе IESE. Для торжества Летиция решила не выбирать одно из своих элегантных платьев, отдав преимущество трендовому образу от Massimo Dutti. Королева красовалась перед участниками мероприятия в черной блузке с длинным рукавом и клетчатой юбке. Стройную талию она подчеркнула поясом, который гармонично дополнял образ испанской красавицы.

К наряду королева Летиция подобрала обувь на каблуках и маленькую черную сумку. Ее Величество выбрала укладку волос и нежный едва заметный макияж.

Украинский дизайнер Андре Тан утверждает, что клетчатые наряды, особенно в стиле шотландского тартана – это один из трендов сезона. Эта одежда прекрасно подойдет как для офисных работников, так и для светских львиц.

"Времена, когда шотландская клетка ассоциировалась с мини-юбками и белыми рубашками, уже давно прошли. Сейчас клетчатая юбка – отличная база как делового стиля, так и casual. Благодаря ей создаются замечательные романтические образы. Кроме этого, сложно найти более уютный принт для осени", – рассказал Андре Тан.