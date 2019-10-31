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Четверг, 31.10.2019
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В Лондоне вручили премию "Женщина года" 2019 (Фото)

В Лондоне вручили премию "Женщина года" 2019 (Фото)
15:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Самые яркие голливудские красавицы собрались на мероприятии в Лондоне.

В лондонском отеле Claridge’s состоялась церемония вручения наград "Женщина года" 2019 по версии Harper's Bazaar.

На красной дорожке появились Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Алекса Чанг, Летишиа Райт, Рут Уилсон и другие звезды.

Бывшая жена и муза режиссера Тима Бертона, актриса Хелена Бонем Картер (сериал "Корона", "Чарли и шоколадная фабрика", "Бойцовский клуб") получила звание "Британской иконы".

 
 
 
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Летишиа Райт, прославившаяся во вселенной Marvel как Шури ("Черная пантера", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал") получила награду в номинации "Прорыв года".

 
 
 
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Роузи Хантингтон-Уайтли, супермодель и звезда третьих "Трансформеров", стала лауреатом премии в категории "Выбор редакции".

 
 
 
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Модель и дизайнер Алекса Чанг, ранее блеснувшая как актриса в "Абсолютно потрясающе" и сериале "Нео Йокио", была выбрана "Дизайнером года".

 
 
 
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Рут Уилсон ("Миссис Уилсон", "Любовники", "Спасти мистера Бэнкса"), которую после 3 ноября поклонники смогут увидеть в фэнтези-сериале "Тёмные начала", стала "Телевизионной иконой".

 
 
 
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Главную награду вечера и звание "Женщины года" получила великолепная Кейт Бланшетт ("Властелин колец", "Тор: Рагнарек", "Авиатор"). Актриса была обрадована и даже сделала несколько танцевальных па с поэтессой Эми Махмуд.

 
 
 
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Сейчас Кейт занята на съемках нового исторического сериала "Миссис Америка" для FX под руководством режиссера Анны Боден, работавшей над "Полу-Нельсоном" и "Любовниками". Ее коллегами по съемочной площадке стали Узо Адуба ("Оранжевый – хит сезона"), Элизабет Бэнкс ("Клиника", "Блондинка в эфире"), Роуз Бирн ("Одержимость") и Джеймс Марсден ("Люди Икс", "Мир Дикого Запада").

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"Миссис Америка" расскажет о борьбе за женские права в 1970-х и женщине-консерваторе Филлис Шлэфли (в исполнении Бланшетт), которая всеми силами препятствовала принятию новых законов. Точная дата выхода сериала на экраны пока неизвестна – однако есть вероятность, что поклонники смогут увидеть Кейт в необычном амплуа в первой половине 2020 года.

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Лондон, Знаменитости, Звезды, Награды, Женщина года, Награждения, Женщина года 2019.
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