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Ольга Сумская поделилась снимками из молодости (Фото)

Ольга Сумская поделилась снимками из молодости (Фото)
20:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская актриса Ольга Сумская не только активно гастролирует со спектаклями, но и ведет свой блог в сети.

На днях звезда решила поделиться архивными снимками, которые ошеломили сторонников. Звезда театра и кино Ольга Сумская любит радовать своих поклонников эффектными снимками, сделанными во время ее гастролей, и кадрами из личной жизни.

Не забывает актриса поражать поклонников и архивными кадрами, которые получают бешеную популярность в сети. Все потому, что за годы своей карьеры Ольга Сумская не потеряла привлекательность и совсем не изменилась.

На днях она в очередной раз это доказала, опубликовав фотографии, сделанные задолго до появления соцсети Instagram. На кадрах Ольга Сумская предстала с волнистыми волосами и эффектным макияжем. Выглядела актриса великолепно, что отметили все подписчики ее блога.

 
 
 
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Публикация от  (@olgasumska)

Ранее Ольга Сумская поделилась секретами своей молодости. Знаменитая актриса отмечала, что любая современная женщина должна находить время для ухода за собой. Вместе с тем Ольга Сумская не скрывает, что после 50 лет она делала "инъекции красоты".

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"Неуважение к себе и женская леность часто вылезают боком, а потом женщина может переживать, что "что-то не так". Нужно на себя тратить деньги и ухаживать за собой", – объяснила Ольга Сумская.

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Знаменитости, Стиль, Актриса, Образ, Фото, Ольга Сумская.
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