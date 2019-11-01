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Эксклюзивные кадры: Кейт Миддлтон примерила необычный хеллоуинский костюм (Фото)

Эксклюзивные кадры: Кейт Миддлтон примерила необычный хеллоуинский костюм (Фото)
14:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В Сети обсуждают архивные фото Кейт Миддлтон "из прошлой жизни".

До того как Кейт Миддлтон стала Кэтрин, герцогиней Кембриджской, она с удовольствием отмечала Хэллоуин и любила наряжаться для праздника. 

В Сети появились фотографии Кейт 2007 года, на которых она запечатлена во время вечеринки дня всех святых в Лондоне. В кадре будущая герцогиня (Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма через 4 года после этих фото) предстала одетая во все черное - короткое блестящее платье, высокие сапоги и плащ. Свой образ Кейт неожиданно дополнила ярко-розовой сумочкой.

Стоит отметить, образ Миддлтон хоть и выглядит праздничным, но все же не кажется экстравагантным и вызывающим, - даже в Хэллоуин Кейт обошлась без яркого макияжа и сделала обычную укладку.

 
 
 
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В последнее время фанаты королевской семьи все чаще обсуждают отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Инсайдеры сообщают, что после выхода документального фильма о Маркл и принце Гарри общественность с новыми силами обрушилась с критикой на пару, которая отчаянно защищается от нападок СМИ.

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Миддлтон, обладающая несравнимо более богатым опытом жизни в королевском семействе, решила помочь Меган наладить ее отношения с прессой. По словам источником, она покритиковала поведение Маркл и указала ей на то, что отчасти она сама виновата в том, что с ней происходит.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская, Герцоги Кембриджские, Королевский тур.
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