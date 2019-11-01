Эксклюзивные кадры: Кейт Миддлтон примерила необычный хеллоуинский костюм (Фото)

Новости шоу бизнеса:В Сети обсуждают архивные фото Кейт Миддлтон "из прошлой жизни".

До того как Кейт Миддлтон стала Кэтрин, герцогиней Кембриджской, она с удовольствием отмечала Хэллоуин и любила наряжаться для праздника.

В Сети появились фотографии Кейт 2007 года, на которых она запечатлена во время вечеринки дня всех святых в Лондоне. В кадре будущая герцогиня (Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма через 4 года после этих фото) предстала одетая во все черное - короткое блестящее платье, высокие сапоги и плащ. Свой образ Кейт неожиданно дополнила ярко-розовой сумочкой.

Стоит отметить, образ Миддлтон хоть и выглядит праздничным, но все же не кажется экстравагантным и вызывающим, - даже в Хэллоуин Кейт обошлась без яркого макияжа и сделала обычную укладку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@jules_the_duchessofbudget) 31 Окт 2019 в 5:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kates.middleton) 31 Окт 2019 в 10:53 PDT

В последнее время фанаты королевской семьи все чаще обсуждают отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Инсайдеры сообщают, что после выхода документального фильма о Маркл и принце Гарри общественность с новыми силами обрушилась с критикой на пару, которая отчаянно защищается от нападок СМИ.

Миддлтон, обладающая несравнимо более богатым опытом жизни в королевском семействе, решила помочь Меган наладить ее отношения с прессой. По словам источником, она покритиковала поведение Маркл и указала ей на то, что отчасти она сама виновата в том, что с ней происходит.