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Красавчик из "Беверли-Хиллз" Иан Зиринг разводиться после 9 лет брака

Красавчик из "Беверли-Хиллз" Иан Зиринг разводиться после 9 лет брака
16:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Актер, сыгравший роль Стива Сандерса в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", Иан Зиринг заявил о том, что разводится со своей женой Эрин Людвиг после 9 лет брака.

Об этом 55-летний актер сообщил публикацией на своей странице в инстаграме. Причиной, по словам Иана, стала загруженность и "безумные графики", из-за которых они отдалились друг от друга. На опубликованном фото Зиринга изображены два ангела.

Актер, сыгравший Стива Сандерса, попросил уважать их личную жизнь. Добавим, что Иан и Эрин воспитывают двух дочерей – 8-летнюю Мию и 6-летнюю Пенну.

С огромным сожалением сообщаю, что мы с Эрин расстаемся. Наши сумасшедшие графики сделали свое дело, и за последние несколько лет мы отдалились друг от друга. Она одна из самых невероятных женщин, которых я когда-либо встречал, и лучшая мама", – заявил мужчина. 

 
 
 
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Публикация от (@ianziering)

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Иан Зиринг познакомился с женой Эрин Людвиг в 2009 году. Тогда женщина работала медсестрой, а уже в мае 2010 года они поженились.

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Все по теме:

Отношения, Развод, Актер, Беверли Хиллз, 90210, Стив Сандерс, Иан Зиринг.
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