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Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин

Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
22:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американские звезды щеголяли потрясающими образами в Хэллоуин еще за неделю до официального празднования.

Однако в ночь с 31 октября на 1 ноября знаменитости по-настоящему поражали образами, которые подготовили для вечеринок. Так, супермодель и "ангел" Victoria's Secret поразила сексуальным нарядом и стройной фигурой.

Многие мировые звезды для Хэллоуина в этом году предпочли жуткие костюмы. Однако известная бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио выбрала более хищнический образ, обольстительность которого потрясла ее фанатов. 

38-летняя звезда мировых подиумов не отличилась оригинальностью и оделась, как персонаж из фильма о вампирах. Однако ее хеллоуинский костюм сумел поразить несвойственной вампирам сексуальностью. Разрезы платья начинались на талии, что и позволило Алессандре Абмросио продемонстрировать длину и стройность ее ног. Однако это не самое интересное, чем поразила в тот вечер модель.

 
 
 
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Публикация от (@aleobsession)

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм удивиля всех своим костюмом на Хеллоуин (Фото)

На ее бедрах не было полосок от трусиков, а это значит, что хеллоунскую ночь сексапильная бразильянка провела без белья. Также она похвасталась своим красивым пышным декольте, которое достигало пояса, и стройной подчеркнутой талией.

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Модель, Знаменитости, Алессандра Амбросио, Звезды.
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