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Майли Сайрус устроила пикантную фотосессию со своим парнем (Фото)

Майли Сайрус устроила пикантную фотосессию со своим парнем (Фото)
09:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Майли Сайрус сумела в очередной раз взбудоражить сеть.

Артистка показала, в каком наряде она встретила Хэллоуин, и поделилась провокационными снимками с бойфрендом Коди Симпсоном.

Американская поп-певица Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом все чаще выбирает провокационные образы. В сети она часто публикует снимки, демонстрируя свое стройное тело. На Хэллоуин артистка превзошла все ожидания поклонников и показала результаты совместной эротической фотосессии с новым бойфрендом. 

Сначала звездная пара показала тематические наряды, которые выбрала для праздничной вечеринки. Перед камерами Майли Сайрус и Коди Симпсон появились в сексуальных образах с кожаными куртками. В заметке влюбленные объяснили, что перевоплотились в знаменитого певца Билли Айдола и его бывшую жену Перри Листер. Импровизированную съемку Майли и Коди превратили в эротическую, выбирая достаточно провокационные позы.

 
 
 
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Да и после хэллоуиновской вечеринки Майли Сайрус и Коди Симпсон продолжили сексуальную фотосессию. Артистка сбросила мини-платье и позировала в соблазнительном нижнем белье и чулках. А вот ее бойфренд Коди Симпсон охотно щеголял идеальным торсом.

Что известно о личной жизни Майли Сайрус?

Личная жизнь Майли Сайрус стала едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. В начале августа 2019 года стало известно, что артистка разводится с актером Лиамом Хемсвортом. По словам инсайдеров западных СМИ, пара не могла ужиться в одном доме, поэтому после 8 месяцев супружеской жизни решила расстаться. После такого резонансного заявления журналисты поймали Майли Сайрус на отдыхе с блогершей Кейтлин Картер, где они обнимались и целовались. Лесбийские отношения бывшей жены настолько расстроили Хемсворта, что он на следующий день официально подал документы на развод.

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Однако и роман с Кейтлин длился недолго. По неизвестным причинам девушки решили не продолжать отношения, а Майли Сайрус начала встречаться Майли Сайрус официально подтвердила роман с австралийским певцом Коди Симпсоном с австралийским вокалистом Коди Симпсоном.

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Брак, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Актер, Певица, Знаменитость, Miley Cyrus, Артистка, Коди Симпсон, Американская исполнительница.
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