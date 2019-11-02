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Самая милая: Хейли Бибер поделилась снимками из детства

Самая милая: Хейли Бибер поделилась снимками из детства
22:34 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Супруга Джастина Бибера выставила в соцсети милую детскую фотографию.

22-летняя модель Хейли Бибер (Болдуин) показала в Сети свои редкие детские фото.

Супруга Джастина Бибера на этих снимках совсем малышка — девочке с пухлыми губами и бездонными глазами всего два года.

Над своей внешностью Хейли решила посмеяться. "Прошло двадцать лет, а у меня все та же маленькая кривая улыбочка", — подписала архивный кадр она.

 
 
 
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20 years later I still have that same crooked lil smile

Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

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Поклонники поспешили убедить модель в том, что выглядит она прекрасно — и тогда, и сейчас. "Это так трогательно, я не могу", "Это правда, но ты все еще главная милашка", "И все-таки ты самая милая", — пишут Хейли фанаты в комментариях.

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Модель, Снимки, Хейли Бибер.
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