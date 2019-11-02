Самая милая: Хейли Бибер поделилась снимками из детства

Новости шоу бизнеса:Супруга Джастина Бибера выставила в соцсети милую детскую фотографию.

22-летняя модель Хейли Бибер (Болдуин) показала в Сети свои редкие детские фото.

Супруга Джастина Бибера на этих снимках совсем малышка — девочке с пухлыми губами и бездонными глазами всего два года.

Над своей внешностью Хейли решила посмеяться. "Прошло двадцать лет, а у меня все та же маленькая кривая улыбочка", — подписала архивный кадр она.

Поклонники поспешили убедить модель в том, что выглядит она прекрасно — и тогда, и сейчас. "Это так трогательно, я не могу", "Это правда, но ты все еще главная милашка", "И все-таки ты самая милая", — пишут Хейли фанаты в комментариях.