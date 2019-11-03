Даша Астафьева подчеркнула пышную грудь в горячей фотосессии

Певица Даша Астафьева, которая считается одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, поразила армию поклонников очередными пикантными снимками.
Новые соблазнительные фото Астафьева опубликовала на своей странице в инстаграме.
В фотосессии Даша сидит на стуле в обольстительных позах. Певица одета в фиолетовый корсет, который подчеркнул ее пышный бюст глубоким декольте. Завершили look звезды черные колготки и ретро-туфли.
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Backstage with @danaadubovaya by @anariadnaa #muahair @mogila_tatiana
"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии" так же как и "о сексе" я знаю все", – добавила в подписи артистка.
Добавим, что еще несколько лет назад Даша Астафьева не была уверенной в своей красоте и считала себя "гадким утенком" Даша Астафьева рассказала, что чувствовала себя “гадким утенком” даже во время съемок в Playboy . Даже снимаясь для журнала Playboy певица имела много комплексов и сомнений.
"Сейчас я чувствую себя хорошим человеком, красивой женщиной, хорошей мамой своих песиков. Также я чувствую себя артисткой, которую умеют слушать не только потому что она красивая или с большой грудью, а потому, что люди слышат то, что я пытаюсь к ним донести", – отметила знаменитость.