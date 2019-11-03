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Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
20:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная актриса Сальма Хайек стала гостьей благотворительного фестиваля LACMA Art + Film, который прошел 2 ноября в Лос-Анджелесе.

Компанию знаменитости составил ее муж Франсуа Анри-Пино. Сальма Хайек для мероприятия выбрала смелое облегающее платье, в который раз продемонстрировав, что женщина может выглядеть великолепно и обольстительно в любом возрасте. 

За организацию фестиваля LACMA Art + Film в 2019 году отвечал модный дом Gucci. Добавим, что благотворительный вечер направлен на поддержку американских музеев. 

На событии собрались многие знаменитости, среди которых Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, Наоми Кэмпбелл, Сиенна Миллер, Билли Айлиш, Киану Ривз и другие. Неожиданным после новости о рождении сына был выход певца Рики Мартина с любимым.

 
 
 
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Публикация от (@salmahayek)

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Сальма Хайек выбрала для звездной дорожки роскошное сверкающее платье бледно-розового оттенка, которое дополнила черной сумкой и босоножками на очень высоких каблуках. Стилисты сделали актрисе аккуратную поднятую прическу и вечерний макияж с акцентом на глазах.

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Все по теме:

Знаменитости, День рождения, Актриса, Актер, Райан Рейнольдс, Поздравления, Сальма Хайек.
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