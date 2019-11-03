"Черная пантера": Наоми Кэмпбелл удивила нарядом на благотворительном фестивале

Кэмпбелл стала гостьей LACMA Art + Film, за организацию которого в 2019 году отвечал модный дом Gucci. Мероприятие прошло 2 ноября в Лос-Анджелесе и направлено на поддержку американских музеев.
49-летняя королева подиумов для выхода надела роскошное обтягивающих платье Versace со смелым декольте и блестками. Образ Наоми напоминает мультипликационного персонажа Джессику Рэббит.
"Черная пантера" дополнила платье красными туфлями и ярким педикюром в тон. Стилисты сделали медиа-звезде волнистую голливудскую укладку и макияж с блестящими розовыми тенями на веках.
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Напомним, что популярная актриса Сальма Хайек тоже стала гостьей благотворительного фестиваля LACMA Art + Film, который прошел 2 ноября в Лос-Анджелесе. Компанию знаменитости составил ее муж Франсуа Анри-Пино. Сальма Хайек для мероприятия выбрала смелое облегающее платье, в который раз продемонстрировав, что женщина может выглядеть великолепно и обольстительно в любом возрасте.