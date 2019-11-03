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"Черная пантера": Наоми Кэмпбелл удивила нарядом на благотворительном фестивале

"Черная пантера": Наоми Кэмпбелл удивила нарядом на благотворительном фестивале
22:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Супермодель Наоми Кэмпбелл вышла на звездную дорожку благотворительного фестиваля LACMA Art + Film и привлекла все внимание своим эффектным внешним видом.

Кэмпбелл стала гостьей LACMA Art + Film, за организацию которого в 2019 году отвечал модный дом Gucci. Мероприятие прошло 2 ноября в Лос-Анджелесе и направлено на поддержку американских музеев.

49-летняя королева подиумов для выхода надела роскошное обтягивающих платье Versace со смелым декольте и блестками. Образ Наоми напоминает мультипликационного персонажа Джессику Рэббит.

"Черная пантера" дополнила платье красными туфлями и ярким педикюром в тон. Стилисты сделали медиа-звезде волнистую голливудскую укладку и макияж с блестящими розовыми тенями на веках.

 
 
 
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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

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Напомним, что популярная актриса Сальма Хайек тоже стала гостьей благотворительного фестиваля LACMA Art + Film, который прошел 2 ноября в Лос-Анджелесе. Компанию знаменитости составил ее муж Франсуа Анри-Пино. Сальма Хайек для мероприятия выбрала смелое облегающее платье, в который раз продемонстрировав, что женщина может выглядеть великолепно и обольстительно в любом возрасте.

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Все по теме:

Модель, Звезды, Образ, Наоми Кэмпбелл, Знаменитость, Наряд, Популярная супермодель.
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