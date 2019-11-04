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Анатолий Анатолич покорил марафон в Нью-Йорке (Видео)

Анатолий Анатолич покорил марафон в Нью-Йорке (Видео)
13:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ведущий прилетел в Нью-Йорк за неделю до этого марафона.

Анатолий Анатолич побил собственный рекорд в Нью-Йорке, пробежав дистанцию 42.195 км за 04:26. Он прибежал на 10 минут быстрее, чем в 2017 году. 

Впервые поддержать телезвезду приехали жена Юлия и две дочери: 6-летняя Лолита и 8-летняя Алиса. Они болели за папу, а еще в его поддержку перед марафоном запустили в социальных сетях хештег #RUNatolich.

Отметим, что следить за Анатолием можно было с помощью официального приложения в марафоне. Также известно, что в номер каждого из участников был вшит чип, позволяющий отследить местоположение бегуна на маршруте. 

 
 
 
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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

По словам Анатолич, этот марафон дался ему непросто. Даже несмотря на подготовку, впервые в жизни во время бега у него свело обе ноги. В результате чего его пришлось минут двадцать потратить на восстановление, что существенно повлияло на результат.

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"Я очень благодарен всем за поддержку! Это так трогательно: меня встречали на трассе жена и дети, наши друзья, большая делегация Ukrainian Running Club с украинскими флагами. Александр Андросов сделал мне сюрприз: он прислал плейлист, в котором между песнями были записаны мотивирующие слова наших общих друзей. Это было так приятно: бежишь, слушаешь музыку, а потом слышишь голос Антона Птушкина: "А сейчас факты о беге…". Еще я услышал Вику Батуи, Лену Кравец, Иру Пикалову, Вадима Переверзева, Сашу Педана.

Это был невероятно тяжелый марафон. Это даже не о беге, а о внутренней силе, поддержке, целях. Это личная моя победа, которая еще больше заставила поверить в собственные силы, в то, что все возможно, в силу духа и убедиться в том, насколько важна поддержка дорогих людей", — рассказал ведущий.

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Все по теме:

Нью-Йорк, Марафон, Бег, Знаменитости, Анатолий Анатолич, #RUNatolich.
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