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Настя Каменских показала, как отдыхает в бассейне с Потапом

Настя Каменских показала, как отдыхает в бассейне с Потапом
19:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских показала нежное фото с Потапом в бассейне.

Популярные украинское супруги – Настя Каменских и Потап – завораживают поклонников в сети яркими снимками со своего мексиканского путешествия.

Новые снимки из Мексики Настя Каменских опубликовала на своей странице в инстаграме. На фото певица позирует с любимым в бассейне, где Потап с закрытыми глазами нежно обнимает свою жену-"суперзвезду".

"Классно, когда все только вместе. Классно, когда все получается. Классно, когда так сладко и классно, когда одна любовь на двоих", – добавила в подписи NK.

Ранее Каменских призналась, что даже на отдыхе влюбленные стараются заниматься спортом. Именно певица приучила Потапа к этому.

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"Я начала сама заниматься спортом, правильно питаться, следить за собой и потом Алексей увидел, какие у меня результаты, и так – "А я тоже так хочу", – призналась певица в интервью программе "Жизнь известных людей".

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Потап, Певица, Украинская певица.
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