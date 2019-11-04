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Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)

Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
21:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Даша Астафьева впечатляюще изменила образ и поделилась новыми снимками в Instagram.

Украинская модель и певица в очередной раз удивила поклонников новыми фотографиями. По ее словам, это была спонтанная фотосъемка, а локацией стал столичный паркинг.

Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, 34-летняя певица Дарья Астафьева, поделилась результатом стильной фотосессии. Она любит удивлять своих поклонников экстравагантными съемками, однако на этот раз все гораздо проще и приличнее.

Как призналась сама исполнительница, идея для фотографий возникла спонтанно. Поэтому локацией стал столичный паркинг.

"Притворилась городской на пол часа", – отметила в подписи к сообщению сама певица.

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Несмотря на внезапное желание Дарьи попозировать перед объективом фотографа, съемка прошла на профессиональном уровне. К ней привлекли визажиста, стилиста для прически, дизайнера и даже личного ассистента. Результат подписчики оценили положительно, оставив более 30 тысяч предпочтений под фото.

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Все по теме:

Даша Астафьева, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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