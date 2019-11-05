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Официально: Актриса Кейт Бекинсейл развелась со своим мужем

Официально: Актриса Кейт Бекинсейл развелась со своим мужем
11:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пара разошлась еще четыре года назад и находилась в состоянии бракоразводного процесса.

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл официально развелась со своим мужем, режиссером Леном Уайзманом. Об этом сообщает издание TMZ.

Кейт Бекинсейл официально развелась с Леном Уайзманом, за которого она вышла замуж в 2004 году.

У пары не было общих детей, поэтому после распада брака они должны были только поделить собственность и финансы. В источнике говорится, Кейт попросила в своих документах о разводе сохранить украшения и личные вещи. Также актриса оставила себе свой доход после даты, когда они разошлись.

Отношения Лена и Кейт завершились в ноябре 2015 года. Тогда Уайзман попал в объективы папарацци, когда шел ночью на вечеринку с молодой моделью (в то время это была 24-летняя Celisa Franco). Мужчина тогда был без обручального кольца. В одних изданиях указывают, что причиной развода стала измена Бекинсейл, в которой женщину заподозрил муж.

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В октябре 2016 года пара подала на развод, но бракоразводный процесс затянулся на четыре года. Также издание The Blast пишет, что актриса после официального развода переписала на экс-мужа свой дом на Голливудских холмах.

"У них обоих были сложные рабочие графики, к тому же они просто выросли из этих отношений. Они по-прежнему дружат и проводят время вместе, когда оба находятся в Лос-Анджелесе", – убеждает инсайдер.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Актриса, Кейт Бекинсейл.
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