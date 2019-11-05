Я всегда тобой гордился: Вин Дизель поздравил дочь Пола Уокера с днем рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дочь Пола Уокера Мидоу празднует свой 21-й день рождения в Японии.

Но Вин Дизель не видит помехи в расстоянии и напоминает имениннице о том, что дома ее будет ждать праздничный торт. Сказать об этом Мидоу актер решил в своем Instagram. Он опубликовал фотографию дочери Пола Уокера. Под снимком Вин написал трогательное поздравление.

"Я мог бы сказать, что горжусь тем, каким человеком ты становишься. Но правда в том, что я всегда тобой гордился", - признался он. Актер поздравил Мидоу с праздником и добавил, что у нее есть повод поскорее вернуться.

"У семьи есть торт, который ждет тебя, когда ты вернешься домой, так что поторопись. Люблю тебя, малыш. Дядя Вин", - написал Дизель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vin Diesel (@vindiesel) 4 Ноя 2019 в 5:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker) 12 Сен 2019 в 9:54 PDT

Ответ от Мидоу не заставил себя ждать. "Большое спасибо. Не могу дождаться момента, чтобы поскорее увидеть тебя. И моих маленьких ангелочков. Люблю тебя", - написала она в комментариях. Поклонники актера также присоединились к поздравлениям и пожелали Уокер всего самого наилучшего. Многие отметили, что ее папа тоже гордился бы дочерью в этот день.

Напомним, что отец Мидоу Пол Уокер погиб в автокатастрофе шесть лет назад. На 46-й день рождения Вин Дизель посвятил ему письмо, в котором рассказал Уокеру, как проходят съемки девятого эпизода фильма «Форсаж». Актер написал Полу огромное количество теплых слов и отметил, что у Мидоу явно папино сердце. По словам Дизеля, даже после смерти Пол продолжает делать мир лучше.