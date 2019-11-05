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В Токио проходит фешн-шоу в украинском стиле (Фото)

В Токио проходит фешн-шоу в украинском стиле (Фото)
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

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В японской столице Токио с 3 по 5 ноября проходит фешн-шоу в украинском стиле.

Об этом сообщает Посольство Украины в Японии на собственной странице в Facebook.

"С 3 по 5 ноября в Токио при поддержке Посольства Украины в Японии проходит фешн-шоу в украинском стиле", - отметили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что оформление костюмов осуществлено в соответствии с дизайном студентов токийского фешн-колледжа "Bunka Fashion College". 

Само событие, на котором они представлены - культурный фестиваль, который проводится этим учебным заведением. 

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Более того, при создании коллекции были использованы элементы с украинским орнаментом.

Отмечается, что название коллекции "Buvivian" объединяет английские слова "brilliant" и "vivid".

Напомним, 24 октября стало известно имя обладательницы почетного титула и короны конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная-2019". Гала-финал прошел поздним вечером в одном из самых фешенебельных отелей в центре столицы.

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Все по теме:

Украина, Фестиваль, Япония, Токио, Стиль, Украинский стиль, Фешн-шоу.
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