В Токио проходит фешн-шоу в украинском стиле (Фото)

В японской столице Токио с 3 по 5 ноября проходит фешн-шоу в украинском стиле.
Об этом сообщает Посольство Украины в Японии на собственной странице в Facebook.
"С 3 по 5 ноября в Токио при поддержке Посольства Украины в Японии проходит фешн-шоу в украинском стиле", - отметили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что оформление костюмов осуществлено в соответствии с дизайном студентов токийского фешн-колледжа "Bunka Fashion College".
Само событие, на котором они представлены - культурный фестиваль, который проводится этим учебным заведением.
Более того, при создании коллекции были использованы элементы с украинским орнаментом.
Отмечается, что название коллекции "Buvivian" объединяет английские слова "brilliant" и "vivid".
Напомним, 24 октября стало известно имя обладательницы почетного титула и короны конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная-2019". Гала-финал прошел поздним вечером в одном из самых фешенебельных отелей в центре столицы.