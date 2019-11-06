Солист группы "Антитіла" рассказал, как познакомился со своей женой

Новости шоу бизнеса:Тарас Тополя и его очаровательная жена Alyosha случайно познакомились на фестивале, проходившем на Львовщине.

Одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса раскрыла детали своей первой встречи.

Как известно, в середине октября 2019 года группа "Антитела" презентовала новый клип, который растрогал сеть. В ролике "Буде син" солист коллектива Тарас Тополя показал архивные снимки со своей женой Alyosha (Елена Кучер). Но, как оказалось, слова трека тоже являются автобиографическими, о чем звездные супруги призналось в эфире программы Improv Live Show, которая выходит на Новом канале.

Тарас Тополя откровенно рассказал, что строки "лила злива і Карпати у полон взяла вода" – это воспоминания о первой встрече с возлюбленной. По словам артиста, Alyoshа он встретил случайно, во время фестиваля в городе Славское, на Львовщине. Тогда звезды были приглашенными гостями на День города, а после мероприятия провели уикенд в Карпатах.

Нас познакомил один наш общий друг, который делал фестиваль в Карпатах. После торжеств было три дня отдыха, и мы эти дни по-дружески общались, – вспомнил фронтмен группы "Антитела".

Отношения пары начались уже в Киеве. Как вспоминает Тарас Тополя, в Карпатах они часто употребляли алкоголь, поэтому после возвращения в столицу вокалисты продолжили общение. Тогда и состоялся первый поцелуй звезд.

"Первое свидание у нас было в одном из спальных районов Киева. Мы гуляли вокруг озера. Начался ужасный ливень, мы укрылись в ближайшем подъезде и вот там поцеловались", – поделился Тарас Тополя.

В 2013 году Тарас Тополя и Alyosha поженились. Тогда артистка ожидала появления первенца, поэтому солист группы "Антитела" решился узаконить их отношения. Сейчас пара воспитывает двух сыновей – Марка и Романа. Кроме этого, артисты не скрывают, что мечтают еще о дочке.