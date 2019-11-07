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Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram

Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
14:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Они строят свою личную жизнь, и теперь решили окончательно попрощаться с прошлым.

Прошло почти три месяца с тех пор, как Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о своем расставании. 

Поклонники заметили, что бывшие возлюбленные отписались друг от друга в Instagram. Остается загадкой, когда они это сделали и кто первый на это решился. Но Сайрус продолжает следить за обновлениями Криса Хемсворта, брата Лиама, а сам актер не стал отписываться от семьи Майли.

Также бывшие возлюбленные не удалили старые сообщения со страниц друг друга. В СМИ предполагают, что причиной отписок мог стать новый бойфренд певицы, но никто не знает этого наверняка.

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После новостей о расставании представитель Сайрус заявил, что это решение было лучшим для них обоих. Они решили сосредоточиться на карьере и развитии, но вскоре Майли вновь с головой окунулась в новый роман. Лиам долгое время не мог оправиться от разрыва, но постепенно пришел в себя и продолжил жизнь без бывшей возлюбленной.

Певица не скрывает своего счастья в отношениях с музыкантом Коди Симпсоном. В социальных сетях она постоянно делится фотографиями и видео с возлюбленным, в то время как о новом романе Лиама пока только ходят слухи.

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Соцсети, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Социальные сети, Instagram, Знаменитости.
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