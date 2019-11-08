Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
8 ноября – приметы и традиции в Дмитриев день
8 ноября – приметы и традиции в Дмитриев день

Елена-Кристина Лебедь призналась, когда выйдет замуж за бывшего вице-премьера

Елена-Кристина Лебедь призналась, когда выйдет замуж за бывшего вице-премьера
10:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Телезвезда сообщила, что не живет по графику и не собирается планировать жизнь наперед.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь посетила предпремьерный показ в столице нового молодежного триллера от Нового канала "Первые ласточки", который зрители смогут увидеть уже с 19 ноября.

Отметим, что этот сериал затрагивает острые социальные проблемы: сложные отношения подростков с родителями, буллинг и травлю в школе, наркотики, насилие и самоубийства, чтобы каждый задумался и не пропустил первые "звоночки" в своей семье.

Как известно, знаменитость длительное время в отношениях с бывшем вице-премьер-министром Павлом Розенко, но об их свадьбе пока ничего неизвестно.

"Для меня жизнь - это всегда праздник. Хочу сейчас что-то подарить - подарю. Хочу завтра выпустить из багажника шарики - выпущу, хотя он (Павел Розенко - ред.) действительно это не ожидал И мне не нужен для этого какой-то повод. И он уже к этому привык. Да, сперва был обескуражен. У меня нет в графике пункта "семейная жизнь": он должен сделать мне предложение такого-то числа… Нет? Козел! Я не живу по графику. Считаю, что жизнь должна лететь на крыльях. Если эти крылья долетят до 7 неба и, например, до свадьбы, - хорошо!" - рассказала невеста Розенко.

Елене-Кристине в 2019 году исполнилось 29 лет, а будущему мужу - 49. Они являются самой экстравагантной парой в украинском медиапространстве. Телезвезда есть активным пользователем социальных сетей, поэтому многие ее подписчики с интересом наблюдают за их историей любви. Иногда ей приходится избавляться от назойливых фолловеров.

"Некоторые в соцсети позволяют себе перейти все барьеры и залезть в твое личное пространство", - отметила ведущая.

Дженнифер Энистон рассказала, почему завела профиль в Instagram (Фото)
Дженнифер Энистон рассказала, почему завела профиль в Instagram (Фото)Читать полностью

Лебедь добавила, что вопросами о свадьбе ее не донимают уже даже родители.

"Родители давно перестали теребить меня этими вопросами, - рассказала звезда. - Они видят, что я - истинный лебедь, я лечу. Тем более, когда у меня нашлась лебединая верная пара, мы летим вдвоем. Мама говорит: "Господи, я просто кайфую! Лишь бы у тебя все было хорошо! Свадьба, не свадьба - неважно. Я вижу, что ты улыбаешься. Мне звонишь и поешь, щебечешь, как просто соловей!"

Елена-Кристина Лебедь сильно впечатлилась после предпросмотра первых двух серий "Первых ласточек". Она уверенна, что своего ребенка будет воспитывать без каких-либо запретов и ограждений.

"Я считаю, что у ребенка должно быть право выбора, что это полноценный человек, к которому нельзя относиться, как к маленькому. Нет, ты изначально человек. Даже в свой месяц - ты человек. Не нравится эта распашонка, я на тебя ее не надену. С Павлом у нас очень похожи взгляды во всем. Поэтому считайте, что это практически прозвучали его слова", - подытожила Елена-Кристина Лебедь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Звезда, Телеведущая, Знаменитость, Розенко, Елена-Кристина Лебедь, Телезвезда, Свадьба розенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
04 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
05 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине сегодня пишут ежегодный радиодиктант
В Украине сегодня пишут ежегодный радиодиктант
Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
&quot;Температурные качели&quot; и туман: синоптики дали прогноз на выходные
Туман и дожди: синоптики дали прогноз на выходные
Plus-size модель Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца
Plus-size модель Эшли Грэм рассекретила пол своего первенца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь